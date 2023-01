Immersion au refuge Help Animals : un lieu de transition pour les animaux qui doit le rester

Help Animals existe depuis 1981 à Anderlecht. Une seconde antenne se trouve à Braine-Le-Château pour les animaux de ferme. Les pensionnaires attendus sont des chiens et chats. Mais la liste est bien plus longue et surprenante : chevaux, ânes, chèvres, moutons, cochons, cochons d’inde, lapins, vaches et même un lama. Toute cette ménagerie exige une solide équipe, et le soutien de nombreux bénévoles, comme Carina, une étudiante en pharmacie qui offre un peu de son temps.

Carina ouvre prudemment la cage. Le molosse grogne à son approche. Pourtant, peu à peu la confiance va s’installer chez ce chien traumatisé qui va retrouver l’affection et la sécurité. Carina est bénévole, ses missions sont logistiques autant qu’affective. Le nettoyage des lieux de vies se complète par des séances de câlins ou des promenades. L’équipe permanente des soigneurs vaque à l’entretien des cages le matin, le nourrissage, mais aussi l’accompagnement du vétérinaire, la présentation des animaux aux visiteurs. Help animals est considéré comme un refuge modèle, à l’avant-garde du confort, de l’hygiène ainsi que de l’état sanitaire de tous les animaux présentés à l’adoption.