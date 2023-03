Immersion au cœur de Kaboul, l’une des villes les plus dangereuses du monde

Attentats, enlèvements, viols… Kaboul, capitale de l’Afghanistan, est certainement l’une des villes les plus dangereuses au monde. Et pour cause : depuis 40 ans, les conflits se succèdent sans interruption dans le pays, ce qui ne laisse à ses habitants que très peu de répit. Ce dimanche 26 mars, La Trois vous dévoile en images leur quotidien difficile à travers un documentaire d’investigation, montrant sans filtre les dangers et la violence qui gangrènent les rues de leur ville. Mais comment expliquer que Kaboul soit aujourd’hui la proie de tant d’insécurité ? Retour sur les origines d’un conflit long de plusieurs décennies.