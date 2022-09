Immersion à la prison de Haren : 36 heures dans la peau d’un détenu

Lors du premier préau, tout le monde se rassemble spontanément en cercle. Il y a un besoin d’échanger, de partager nos expériences. Une jeune juriste du parquet fédéral sourit lorsqu’elle évoque le repas de midi plutôt frugal (quatre tartines avec autant de tranches de fromage et une pomme) : "Il n’y a tellement rien à faire que ça a illuminé ma journée". Plus tard, une magistrate du tribunal de première instance de Bruxelles nous rejoint : "J’ai entendu parler français !". Le groupe est majoritairement néerlandophone, cela fait du bien de pouvoir parler dans sa propre langue.

Au retour du préau, nous sommes à nouveau fouillés. Arrivés devant nos cellules, il y a un moment de flottement. Personne ne semble avoir envie de retourner s’enfermer. Il faudra l’intervention d’un surveillant pour mettre fin à ces quelques minutes grapillées sur l'enfermement.

Attente et perte d’intimité

Dans les cellules, l’attente est le maître mot. L’attente de la prochaine ouverture, l’attente de la prochaine activité, du prochain repas. Nous sommes en vigilance permanente. À l’écoute des bruits extérieurs. Une participante à l’immersion m’explique d’ailleurs : "Je suis toujours assise sur mon lit pour être sûre de ne pas être prise en faute si un surveillant vient regarder à travers l’œilleton. Je vais vite à la toilette, je m’habille vite". C’est un des autres aspects de la détention, la perte d’intimité. Une sensation aussi observée par la juriste du parquet fédéral : "J’ai lu jusque tard dans la nuit et plusieurs fois un surveillant est venu vérifier ce que je faisais en regardant par l’œilleton. C’est très particulier comme sensation".

Dimanche matin, la même question est sur toutes les lèvres : "Vous avez bien dormi ?". Certains magistrats néerlandophones s’encouragent : "Het is bijna gedaan", l’expérience est bientôt terminée. C’est l’heure aussi d’échanger avec un surveillant. "Aujourd’hui, ça va mieux, mais hier, c’était très dur. On découvre les lieux et les procédures", nous confie-t-il.

Le comportement change

Et c’est vrai que cette deuxième journée se passe de manière plus fluide. Les heures d’ouverture sont respectées, le préau peut se faire à l’heure prévue. Très vite, l’être humain s’habitue. Consulté avant cette immersion, le psychiatre Samuel Leistedt me l’avait dit. Il réalise des expertises pour le SPF Justice. "La prison est un univers anxiogène. Très vite, les tensions se répercutent sur le comportement du détenu. Ce n’est que le temps qui fait qu’on s’habitue". Il faut dire aussi que la section dans laquelle l'expérience se déroulait dispose d'un régime ouvert. Le détenu peut passer jusqu'à 8h30 en dehors de sa cellule.

Et ce dimanche matin, j’ai pu observer une évolution dans nos comportements. Alors que la veille, nous étions restés très statiques lors du préau, ce matin-là, une ronde s’est mise en place. Les participants ont commencé à arpenter la cour. Cette image a été très marquante pour moi comme pour d’autres : "On avait l’impression de voir un hamster dans sa roue".

Pour le magistrat Damien Vandermeersch, cette expérience a aussi eu quelque chose de très perturbant : "Je pensais que j’allais profiter d’un bol d’air, mais ça a été l’écrasement avec ces murs de quatre mètres. Ça a été dur, je pensais sortir dehors, mais en fait, ça a été pire. Je me suis senti complètement enfermé". Alors pour contourner cette impression d’enfermement, lors de son deuxième préau, le magistrat s’est mis à courir : "J’étais peut-être ridicule, mais ça m’a fait du bien", dit-il en souriant.

Quel impact sur ces professionnels de la justice ?

Lors de ce dernier préau, c’était aussi l’occasion de demander aux magistrats si cette immersion allait changer leur manière de travailler. Un magistrat néerlandophone de la cour d’appel apporte une réponse toute en nuance : "Ce qui va peut-être changer, c’est la durée de la peine parce qu’on voit ici que le temps est long. Dans certains cas, la prison est vraiment nécessaire, mais quand il s’agit d’une première condamnation, il faudrait réfléchir à des peines alternatives comme des peines de travail ou de la probation".

De son côté, Damien Vandermeersch est particulièrement sensible à cette question de la détention puisqu’il travaille à la réforme du Code pénal. "Cette immersion va me donner des arguments en plus pour dire que la solution est en dehors des prisons. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir les outils pour être réinséré. J’ai attendu que le temps passe. Le temps en prison est un temps perdu. Il faut continuer à le dire et plaider pour que ce soit l’ultime recours, quand tout le reste ne convient pas".

Pour le directeur de la prison, Jurgen Van Poecke, cette immersion aura permis de roder les procédures, de tester des aménagements comme, par exemple, la disposition des tables dans la salle de visites. Il s’est dit très fier du travail réalisé par son personnel. Un personnel qui va maintenant continuer à s’entraîner jusqu’à l’arrivée des premiers détenus prévue pour, au plus tard, le 9 octobre. Il s’agira des accusés du procès des attentats de Bruxelles. Viendront ensuite les détenues de la prison de Berkendael le 17 octobre et les détenus de la prison de Forest la semaine du 7 novembre.