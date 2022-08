Immersion à Bahrein – Le Royaume de la fête au cœur du Moyen-Orient

François Mazure vous emmène à Bahreïn, le plus petit et le plus surprenant des pays du Moyen-Orient. Véritable capitale de la fête au cœur du Golfe persique, chaque week-end, le pays est le rendez-vous de la jeunesse saoudienne qui vient s’y distraire et vivre sur l’archipel tout ce qui est interdit dans leur pays. Le Royaume du Bahreïn se distingue par son goût pour la tolérance. Les femmes y vivent librement et l'homosexualité y est légale. Mais derrière cette façade de tolérance, se cache une réalité plus sombre. La population à majorité chiite est dirigée d’une main de fer par la minorité sunnite, à la tête de laquelle se trouve la famille royale.

