Immergez-vous dans les années 20 grâce à l’Escape-Cruise

Enfin si vous êtes plutôt "Murder Party" et souhaitez profiter de la bâtisse mosane typique de 1925 dans son entier… pourquoi ne pas tenter de découvrir l’origine du meurtre qui s’est produit ? Entre amis ou en famille amusez-vous ensemble et tentez de démasquer le coupable ! Cette formule "Murder party" est offerte (valeur de 210€) pour tout séjour de minimum 2 nuits pour 8 personnes à partir de 116€ par pers. petit-déjeuner inclus. Vous pouvez naturellement réserver cette formule si vous y passez une nuit seulement et pour un même nombre de personnes (+ /- 90€ par pers. avec petit-déjeuner).