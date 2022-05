"Immense", "sublime", "récital" : Thibaut Courtois "héros indiscutable de la finale" de la Ligue des Champions

Thibaut Courtois a livré un match exceptionnel en finale de la Ligue des Champions. A l’image de toute sa saison européenne. "El Muro" a été infranchissable et a donné des maux de tête aux attaquants de Liverpool. Sa 14e Coupe aux Grandes Oreilles, le Real Madrid la doit en grande partie à son gardien.



Courtois n’est pas du genre à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. S’il pense quelque chose, il le dit. Un côté "grande gueule" qui peut parfois revenir comme un boomerang mais qui fait de lui ce qu’il est. Balancer à quelques jours de l’apothéose parisienne : "je suis vraiment parmi les meilleurs gardiens du monde", il faut l’assumer. Le N.1 des Diables a les épaules. Mieux même, il a sans doute sorti l’une de ses prestations les plus abouties. Répondre présent à l’instant T, c’est aussi la marque des grands. Et Courtois en est un.



Huit années ont passé depuis sa première finale C1, perdue avec l’Atletico contre… le Real. Courtois ne voulait pas revivre le cauchemar de la Luz et cette tête de Sergio Ramos au bout des arrêts de jeu venue briser ses rêves de gamin. Il avait 22 ans à l’époque. La Pieuvre a donc tout fait pour ne pas revivre ce scénario. Mo Salah ou Sadio Mané peuvent en témoigner. Quand il est dans cet état de transe, Courtois est capable de tout. Et il a souvent le bon goût de le faire dans les grands rendez-vous. Au match du titre avec Genk, au 1/4 de finale contre le Brésil, on peut ajouter une autre masterclass. Sa nuit parisienne a été magique.



L’UEFA ne s’y est pas trompée et l’a désigné homme du match. La presse internationale a embrayé pour lui adresser des louages. Avec une note moyenne de 9/10, il a frisé la perfection. "Si le Real a plié sans jamais rompre, il le doit à son géant belge. […] Son chef-d’œuvre restera cette manchette devant un Salah lancé à pleine vitesse (82e)", écrit Eurosport qui qualifie sa prestation d'"immense".