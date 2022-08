Imke Vervaet et Delphine Nkansa éliminées en demi-finale du 200m sous la pluie munichoise

Fin de l’aventure pour Imke Vervaet et Delphine Nkansa sur le 200m aux championnats européens. Loin d’être favorites de leur série respective, les deux Belges n’ont pas démérité, loin de là, mais elles sont tombées sur une féroce concurrence qui ne leur a laissé aucune chance.

Alignée dans la 1e série, Vervaet a fini 6e en signant un chrono de 24.48, assez loin de la 1e de cette série Ida Karstoft (22.73). Malgré un superbe finish, où elle est revenue sur le peloton de tête en boulet de canon, elle reste donc à quai en demi. Comme en Mondiaux et comme aux Jeux Olympiques. Preuve que, même si la marche était sans doute trop haute ce soir, elle sait se montrer diablement régulière depuis quelques mois. Même si, à chaud, c’était évidemment la déception qui prédominait.

"Ce n’était clairement pas la course dont j’aurais rêvé. Je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est une demi-finale, ce matin c’était bien, donc ça va. Je n’étais pas focus pendant la course. Je ne sais pas l’expliquer. Je suis déçue, je rêvais d’une bonne course. C’est de ma faute" a-t-elle expliqué au micro de David Bertrand.

Même topo pour la jeune Delphine Nkansa. Révélation du sprint belge depuis quelques temps, elle a terminé 4e de la 3e série dans laquelle elle était engagée. Tout cela en réalisant un chrono de 23 : 28 et en faisant, elle aussi, une belle remontée en fin de course. Rien de mal fait cependant puisqu’on rappelle qu’elle n’a que 20 ans et que, mine de rien, elle a signé le 11e chrono de cet Euro. Elle était d’ailleurs la 2e plus jeune des engagées en demi-finale. Illustration d’une fille qui a encore tout son temps devant elle.

"Déçue à 100%. Je suis bien sortie du virage, j'y ai cru, je me suis dit "Oh, mon Dieu". J'ai essayé de dépasser l'Espagnole mais en la dépassant j'ai été....je fais les mêmes erreurs qu'au 100m en début de semaine. Je prendrai exemple pour l'année prochaine. C'est le métier qui rentre, c'est la 1e