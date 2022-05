Imiter la viande n'est "pas une solution magique pour résoudre tous les problèmes".

Au lieu d'une production décentralisée, source de revenus pour une multitude de petits exploitants agricoles, elle bénéficiera à un nombre limité de firmes, qui détiendront la technologie et les brevets.

Même si l'Europe est traditionnellement plus réticente face à ce type d'innovations, on peut parier sur un développement rapide et exponentiel. Le Danemark ou encore les Pays-Bas viennent d'investir des millions dans ces filières. Mais est-ce que le consommateur n'est pas trompé quand on vante les bienfaits environnementaux de ces simili-viandes ?

La recherche d'alternatives ne doit pas nous dispenser d'être critiques du système agroalimentaire. Il faut se poser les bonnes questions maintenant car dans cinq ans, il sera trop tard.