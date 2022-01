Imarhan : Entrée, plat, désert

Sur la ligne du temps, Imarhan est un groupe touareg de la deuxième génération. "Avant nous, Tinariwen et bien d'autres ont défendu les valeurs du peuple à travers la musique. Notre projet s'inscrit dans le prolongement de leurs efforts. C'est à nous, désormais, de transmettre le flambeau à la troisième génération." Malgré ce profond respect des traditions, Imarhan se veut ouvert sur le monde. "Nous ne sommes pas les gardiens du temple. Pour survivre et rencontrer des nouveaux publics, notre musique doit évoluer." Pour imaginer d'autres lignes d'horizon, Imarhan embarque d'ailleurs le Gallois Gruff Rhys à bord d'une chanson ("Adar Newlan"). "Nous l'avons connu via les gens de notre label", explique Sadam. "Avant de le rencontrer, on ne savait pas qu'il avait joué dans le groupe Super Furry Animals ou qu'il avait collaboré avec des artistes comme Gorillaz, Miles Kane ou Rodrigo Amarante. Finalement, nous avons invité Gruff Rhys à Tamanrasset pour qu'il enregistre dans notre studio. A mon sens, il y a beaucoup de similitudes entre les cultures galloise et touarègue. D'un côté comme de l'autre, ce sont des formes de survivance. Quand Gruff chante dans sa langue maternelle, il défend les traditions de sa communauté. Vu du désert, nous pouvons nous reconnaître à travers sa démarche. Même si personne ne comprend nos langues respectives, ça ne nous empêche pas de les chanter pour créer des chansons qui sont au plus près de nos émotions."