Imagine Ukraine : une triple expo d’urgence à Bozar, au M HKA et au Parlement européen

Nikita Kadan, est très présent dans Imagine Ukraine avec l’installation Little House of Giants et la troublante série The Chronicle de 2016. L’artiste travaille avec des sociologues, des architectes et des militants des droits de l’homme. Kadan se sert de l’histoire et de l’architecture pour révéler l’héritage de l’Union soviétique et pour étudier son impact sur les développements récents en Ukraine. Avec la série The Chronicle de 2016, Nikita Kadan a utilisé des photographies montrant, entre autres, des victimes du progrom de Lviv en 1941 et des victimes du NKVD, la police politique de l’URSS. The Chronicle est une référence à la manipulation des images dans le but de créer une mythologie basée sur une idéologie.

Avec de nombreuses œuvres créées en 2022, Imagine Ukraine montre l'engagement des artistes ukrainien.ne.s qui comme chacun.e à son niveau participent à la résistance dans cette guerre. Ils et elles sont 18 artistes au total, dont de très jeunes vidéastes, et au M HKA le grand dessin mural d’Anna Scherbyna en prise directe avec cette actualité dramatique.