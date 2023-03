Imagésanté 2023 - Le Festival International du Film de Santé de Liège

Le Festival Imagésanté, c’est aussi une dizaine d’émissions sur des thématiques liées à la santé, diffusées en direct sur l’une des deux chaines YouTube du Festival et podcastées ensuite pour être disponibles, à suivre et à consulter via le site du Festival Imagésanté.

Ces émissions seront filmées sur le plateau de la Cité Miroir, en présence du public. Entrée gratuite sur réservation !

Imagésanté, c’est aussi la possibilité d’assister à une trentaine d’opérations chirurgicales, retransmises en direct sur l’une des chaines TV du festival, et de dialoguer avec les chirurgiens et les experts…