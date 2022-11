Images interpellantes des retrouvailles glaciales entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes en sélection portugaise

L’interview choc de Cristiano Ronaldo a-t-elle mis à mal l’ambiance interne… en équipe nationale portugaise ? La question mérite en tout cas d’être posée au vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures.

Coéquipiers à Manchester United, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes se sont retrouvés dans le vestiaire de la Seleção. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le second nommé n’avait visiblement pas très envie de croiser la route de son illustre compatriote.

Alors que CR7 lui tend la main, sourire aux lèvres, Fernandes lui rend mais de façon particulièrement brève et froide et en n’osant à peine regarder Ronaldo dans les yeux.

Alors, certes, la séquence est courte, peut-être trop courte et il est toujours difficile de se faire une opinion sur des images sorties de leur contexte. Toujours est-il qu’à quelques jours du début du Mondial, elles peuvent poser question sur l’ambiance au sein du vestiaire portugais.