Images impressionnantes des tornades qui ravagent le Kansas

Le Kansas est en plein dans la saison des tornades et des images très impressionnantes tournent sur les réseaux sociaux.

Dans le reste des USA, à travers 12 États,, 40 millions de personnes restent sous la menace de tempêtes et de tornades alors que le Kansas est déchiré par des tornades ayant détruit des centaines de maisons et entraîné la mort d’un chasseur de tornade. Plusieurs séries d’orages violents et de fortes pluies vont continuer dans les plaines du Midwest et du sud jusque tard dans la semaine, selon the Weather Channel.

Voici quelques images impressionnantes de la force de la nature.