Images dingues : un cheval s'immisce sur les Strade Bianche féminines et court devant Demi Vollering

Le genre d'images qu'on ne pensait jamais voir sur une course cycliste. Alors que les Strade Bianche féminines battaient leur plein et que Demi Vollering était intercalée entre la tête de course et le peloton, elle a eu la surprise de se faire dépasser par un... cheval en pleine course. Visiblement surprise, la coureuse a poussé un cri strident mais n'est heureusement pas tombée.

Apeurée, la bête a, elle, continué de courir tout droit, restant quelques hectomètres devant la coureuse néerlandaise pendant de longs moments. Malheureusement, le cheval a ensuite mal négocié son virage, tombant lourdement sur le flanc avant de se relever.

Plus de peur que de mal donc pour ce pauvre animal qui a dû se demander ce qui lui arrivait. Demi Vollering aussi, d'ailleurs, puisque c'est plutôt rare pour une cycliste de faire la course avec un cheval.