Images d'archive : en 2005 on découvrait la "cacao thérapie", un soin au chocolat

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2005. Saviez-vous que l’on pouvait se faire du bien en cosmétique ? La Cacaothérapie par exemple est une méthode dans laquelle on utilise tous les minéraux qui se trouvent dans le chocolat pour soigner la peau.

L’émission Au Quotidien de la RTBF était allée à la rencontre d’un cacao thérapeute, l’occasion de s’étaler du chocolat sur le visage pour y découvrir les bienfaits. Allongée sur la table, la jeune dame réalise un soin antistress qui va protéger sa peau contre les éléments extérieurs.

Découvrez "Les étoiles du chocolat" sur La Une, les samedis 3, 10 et 17 décembre à 18h30 et en replay sur Auvio.

Regardez plutôt !