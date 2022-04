Imagerie mentale : et si penser positivement vous aidait à vous sentir mieux ?

On se détend

L’état recherché est un état modifié de conscience, proche d’un état d’autohypnose. Pour cela, on se met au calme, on relâche son corps, on prend quelques grandes inspirations en fermant les yeux, on se concentre sur cette respiration pour libérer l’esprit des préoccupations de la vie quotidienne.

On active son imagination

On se représente l’objet, l’état désiré, la situation que l’on veut visualiser. On garde les yeux fermés mais on se met dans la situation comme si on y était : on active les cinq sens, que voit-on ? Quelles couleurs ? Quelles odeurs ? Que touche-t-on ou que goûte-t-on ? Activer ses sens permet de renforcer l’impression de réalité et d’activer la plasticité cérébrale.