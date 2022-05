Imagen, la nouvelle IA de Google qui transforme un texte en image

Google dévoile un nouveau modèle d’intelligence artificielle, "Imagen", capable de créer une image à partir d’une simple description textuelle. Ce nouveau terrain de jeu pourrait permettre à des artistes ou des entreprises de laisser libre cours à leur créativité. Mais "Imagen" n’est pas destiné, pour le moment du moins, au grand public. La faute à un problème majeur encore compliqué à résoudre : les biais algorithmiques.

Il y a un peu plus d’un an, OpenAI, dévoilait Dall-E, un modèle d’intelligence artificielle capable de créer de toute pièce une image à partir d’un texte. Aujourd’hui le Google Research Lab, dévoile "Imagen", un nouveau modèle encore plus performant et plus puissant, d’après l’entreprise américaine. Google décrit cette innovation comme "un modèle de diffusion texte-image avec un degré de photoréalisme sans précédent et un niveau profond de compréhension du langage".

Derrière cette explication se trouve une réalité beaucoup plus simple : il suffit d’un texte pour créer une infinité d’images d’une qualité extrêmement élevée et réaliste. "Imagen" est capable, de combiner des concepts et des attributs pour créer une image selon son désir. On retrouve dans les différentes démonstrations disponibles sur le site un cobra en maïs ou une petite maison faite en sushi. On pourrait facilement lui trouver une utilité certaine pour une majorité d’entreprises du digital avec des campagnes de communication rapide, efficace, voire même personnalisée. Pour les artistes la possibilité de création pourrait venir agrémenter leur univers d’une multitude de manières.