Image insolite : une cavalière sur un cheval au galop tire à l’arc

Plantons le décor : cette jeune cavalière au galop longe un vaste terrain et s’entraîne à tirer des flèches sur des cibles olympiques de manière peu habituelle. C’est le post du jour que Carole Terruzzi propose de découvrir dans le 6/8.

Appelée l’archerie montée, cette technique atypique de combat était un procédé pour combattre des nomades à cheval des steppes eurasiennes (Europe Asie) dont le cheval domestique moderne est originaire. Vous le constaterez, cela demande une grande stabilité et équilibre car le cavalier doit rester durant de longues minutes sur le cheval en tenant à deux mains l’arc à flèches sans tenir les rênes pour pouvoir atteindre la cible le plus précis possible. Il faut donc énormément de confiance entre le cavalier et le cheval.

Une vidéo surprenante, regardez plutôt !

