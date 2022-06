Image insolite : un simulateur de tempête dans un spa bien-être !

Un simulateur de tempête dans un complexe de bien-être, c’est que nous propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8. On sait qu’en été en Belgique il peut y avoir des orages très violents quand on en train de se baigner dans la piscine. Il est d’ailleurs conseillé de sortir de l’eau dans ces cas-là pour éviter la foudre.

Par contre quand il n’y a pas d’orage, ce n’est pas désagréable de se baigner quand il pleut en été et cela peut même être amusant. Plus vrai que nature, direction Milan dans un spa thalasso, jacuzzi… Où ils ont reconstitué sur des écrans l’effet d’une tempête, avec la pluie, les vagues, la foudre, tout y est et on s’y croirait.

Regardez ce que cela donne, c’est hyperréaliste. Vous pouvez reprogrammer la tempête, le beau temps pendant votre petite séance de thermes.

