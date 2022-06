Image insolite : Un joueur de Minecraft reproduit une peinture de Vincent van Gogh

Si vous connaissez le jeu Minecraft, jeu de stratégie par excellence qui consiste à construire des maisons, ville, civilisations, avec différentes ressources. Vous allez être stupéfaits par cette réalisation qui sort d’un réel exploit.

Et pour cause, un joueur, ChrisDaCow à créer un mode et ce dernier est en fait la reproduction de la célèbre peinture " La Nuit étoilée " de Vincent van Gogh et tout ceci avec des briques. Ce sont les images fantastiques qu’Hugues Hamelynck nous propose dans le post du jour du 6/8.

Regardez plutôt !