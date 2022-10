Difficile d’y croire encore lorsqu’on l’écrit et pourtant, Roger Federer, l’homme aux 20 titres en Grand Chelem au palmarès, a bel et bien rangé sa raquette alors que le tournoi londonien allait débuter.

Le post du jour du 6/8 que nous propose Mathieu met en lumière le coup de génie réalisé lors de son dernier match de sa carrière. Et pour cause, un joueur beaucoup moins talentueux a tenté d’imiter Roger lorsque ce dernier avait réussi à faire passer la balle entre le poteau et le filet. Pas de chance pour ce sportif avec cette tentative qui lui a fait bien mal !

Regardez plutôt !

