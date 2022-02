Image insolite : les compliments ne sont pas toujours appréciés dans certains pays

Cela vous est certainement déjà arrivé d’avoir un compliment en rue et même si cela peut paraître flatteur, les réactions ne sont pas toutes les mêmes que l’on soit en France ou aux Etats-unis.

A en croire ces images, certains promeneurs réagissent bien tandis que d’autres se sentent agressés et répondent de manière plutôt agressive. Et pourtant, les compliments sont agréables à donner mais aussi à recevoir et c’est en outre la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux.

C’est la vidéo que met en évidence Fanny Rocher dans le 6/8 et qui cartonne sur les réseaux sociaux.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.