Image insolite : le chat fait le dos rond à son reflet

Direction l’Italie et plus précisément à San Giorgio avec un petit moment de poésie dans lequel on retrouve un chat qui se retrouve pour la première fois avec son propre reflet face à un miroir. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck propose de découvrir dans le 6/8 et qui cartonne sur les réseaux sociaux.

Le chat qui montre le gros dos pense avoir face à lui un autre compagnon bien plus fort. Le combat commence et au fil du temps il compose des gestes pour montrer à son reflet qu’il est plus costaud que lui. Quand c’est la toute première fois, le compagnon a quatre pattes se retrouve entre la peur et l’envie d’attaquer. L’histoire raconte qu’il y a un des deux chats qui l’emporte.

Regardez plutôt !

