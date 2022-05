Image insolite : deux Belges gravissent illégalement la plus haute tour du Benelux

Direction Rotterdam, en octobre dernier, deux jeunes belges masqués et cagoulés sont monté tout en haut de la plus haute tour résidentielle du Benelux De Zalmhaven et se sont filmés sur ce monument gigantesque sans mousquetons ou sangles de sécurité.

Un défi complètement fou alors que c’est totalement interdit. La tour mesure 215 mètres de haut, auxquels il faut ajouter la flèche de 12 mètres. Rappelons que c’est strictement interdit et qu’il ne faut surtout pas essayer de repousser ses limites pour les réseaux sociaux.

Des images impressionnantes diffusées sur Instagram

