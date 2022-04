Image insolite : Connaissez-vous Mamy Gourmande ?

Cette audacieuse mamy à plus d’un fruit dans son sac. Une manière de donner un coup de main à celles et ceux qui ont envie de manger par exemple des chips en cachette. L’objectif de ce petit tour de passe-passe passe est de montrer à votre famille que vous avez mis de côté les petits plaisirs de la vie et que désormais vous ne mangez plus que des fruits. Mais une fois le dos tourné de vos amis…

Une solution bien originale que propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Rappelons que la gourmandise est un vilain défaut ; c’est en tout cas ce que l’on continue à apprendre aux enfants… Alors qu’en même temps les adultes sont les premiers à se laisser tenter par des excès.

Regardez plutôt !

