Image insolite : Avez-vous déjà vu une narine qui chante ?

Le post du jour que nous propose Hugues Hamelynck dans le 6/8 nous ramène à cette expression que l’on connaît tous : " Ne pas voir plus loin que le bout de son nez ". C’est ce qu’a imaginé cet internaute en prouvant que l’on pouvait chanter avec ses narines.

Bien que l’exercice ne soit pas facile et qu’il manque de discernement et n’envisage pas les événements sur du long terme. Le résultat est totalement surprenant et l’on imagine ce que pourrait donner un ensemble de narines donnant le ton d’une bonne respiration avec une imagination débordante pour faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.

Regardez plutôt !