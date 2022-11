"IMAGÉ" Exposition collective sur l’illustration jeunesse à la maison culturelle d’Ath

La maison culturelle d'Ath accueille à partir du 3 décembre une exposition consacrée à l'illustration jeunesse. Une occasion de se plonger dans les univers fantastiques et colorés des artistes présentés : Loïc Gaume, Geoffrey Delinte, Rémy Benjamin, Noémie Favart et Léa Viana Ferreira. Certains travaillent avec du papier et du crayon comme au temps de Walt Disney, d'autres se sont saisis des nouvelles technologies pour explorer leur art, mais chacun possède une touche, un tracé, une technique qui les rend uniques. À travers leur travail, l'imagination des enfants s'étend et se nourrit et celles des grands aussi...

A propos des artistes : Loïc Gaume est auteur-illustrateur, graphiste, son premier album Contes au carré reçoit Prix Bologna Ragazzi 2017 dans sa catégorie. Le duo Geoffrey Delinte et Rémy Benjamin signe leur première bande-dessinée en acolytes : Prise de bec sait faire rire mais aussi se questionner. Léa Viana Ferreira nous plonge dans des paysages colorés venu tout droit d'une autre planète à la végétation luxuriante avec son premier album On joue à cache-cache ?. Quand à Noémie Favart, elle aime les jeux de couleurs et de motifs, elle présente durant l'exposition des planches originales de Tibor et le monstre du désordre.

Des activités sont également organisées en parallèle de l'exposition. Dans la cabane aux histoires, les visiteurs pourront eux aussi construire leurs propres contes et jouer avec les œuvres pour fabriquer de nouvelles aventures.

Vendredi 27 janvier à 18h30 : visite guidée et dégustation de tapas avant le spectacle jeune public Beaux Jeunes Monstres.

Le 12 février à 15h30 : Dimanche en Famille, visite de l'exposition et atelier créatif pour parents et enfants, puis représentation du conte philosophique Au pied des montagnes, d’Une Tribu Collectif et illustré par Fanny Dreyer.

Le 12 mars à 11h30 : Brunch-dédicace en clôture de l'exposition.

Informations pratiques

Entrée gratuite

Le Palace

Rue de Brantignies 4, 7800 Ath