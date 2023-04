Ilsa, l’un des cyclones les plus puissants de ces dernières années s'apprête à frapper l'ouest de l'Australie

Un puissant cyclone, potentiellement dangereux, est en train de se former à l’ouest de l’Australie. Son nom ? Ilsa. Derrière ce joli nom se cache un événement météorologique qui pourrait provoquer des dégâts importants sur une partie de l’Australie occidentale.

Pour l’instant encore à l’état de tempête tropicale, Ilsa s’apprête à se renforcer en cyclone de catégorie 4. Selon les services météorologiques australiens, un cyclone de catégorie 4 déclenche des vents "très destructeurs" compris entre 225 et 279 kilomètres par heure. Dans ce cas-ci, les vents pourraient atteindre 250 km/h en rafales. D’après les dernières prévisions, le cyclone devrait toucher terre ce jeudi au sud de la ville côtière de Broome. En arrivant sur la terre ferme, il perdra un peu de sa puissance et descendra en catégorie 3. Mais il provoquera des pluies de forte intensité et des vents encore très violents. D’après Christophe Mertz, météorologue et prévisionniste pour MeteoNews :

Il s’agit a priori du pire cyclone dans cette région du nord-ouest australien depuis une dizaine d’années.

Le dernier cyclone d’une telle intensité en Australie remonte à 2017, mais il avait dévasté des régions sur la côte opposée, dans la station balnéaire d’Airlie Beach dans l’Etat du Queensland.