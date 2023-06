Ils y auront cru : renversée par le Club Bruges, l’Union passe du rêve au cauchemar

Quelle désillusion pour l’Union Saint-Gilloise ! L’Union est passée du rêve au cauchemar ce dimanche soir, contre le Club Bruges. Virtuellement champions pendant plus de 40 minutes après l’ouverture du score d’Adingra, les Bruxellois ont vu leur rêve s’écrouler en fin de partie. Homma, Lang, puis Sandra dans les dernières secondes, ont privé les Unionistes d’un 12e titre attendu depuis 88 ans.

Sans surprise, on sent une équipe de l’Union légèrement timorée par l’enjeu en début de partie. Les troupes de Karel Geraerts ne se lâchent pas complètement mais se procurent néanmoins les plus grosses opportunités. On pense notamment à l’énorme occasion gâchée par Adingra (20'). Trouvé astucieusement par capitaine Teuma dans le grand rectangle, le virevoltant ailier croise trop sa frappe pour le plus grand malheur des supporters unionistes.

L’Union a ensuite continué de mettre la pression sur de timides Blauw en Zwart, sans parvenir à tromper la vigilance de Mignolet.

En début de deuxième période, les Unionistes touchent leur rêve du doigt. Après 23 petites secondes, Adingra, l’homme le plus en vue côté bruxellois, met les siens aux commandes d’un magnifique plat du pied digne du grand Thierry Henry (1-0, 46'). L’Union est provisoirement championne !

Au lieu de faire le gros dos, comme on pourrait le croire, l’Union pousse encore pour tenter de planter un deuxième but, synonyme de titre au vu du résultat de la rencontre entre Genk et l’Antwerp.

Boniface, Puertas puis Lapoussin s’essayent mais, manquant de lucidité, ne trouvent pas le cadre.

Et ce qui devait arriver arriva. Inexistant durant 89 minutes, le Club Bruges égalise en fin de partie via… Homma, qui disputait seulement son deuxième match avec le Club (1-1, 89'). L'Union n’a plus le choix, pour être sacrée, il faut l’emporter ce soir.

Mais dans la foulée, Lang profite d’une contre attaque pour terrasser Moris et tout le peuple unioniste (1-2, 90+3'). Quelques minutes plus tard, le jeune Sandra inscrit un dernier but pour définitivement enterrer les espoirs de l’Union (1-3, 90+10').