Ils veulent sauver la hêtraie du bois de Beumont

La hêtraie concernée fait une vingtaine d'ares sur les 18 ha que compte le bois de Beumont; elle est située dans la partie Nord-Est , à l'entrée du quartier du Ry. Cette zone est encore bucolique et c'est précisément pour cela que les riverains veulent absolument la préserver. Sophie Visart a pris la tête de la mobilisation, elle a créé une page Facebook et lancé une pétition. Elle considère qu'il s'agit d'un patrimoine commun:

" Il y a beaucoup de promeneurs , randonneurs , des scouts aussi qui passent par ici; c'est d'ailleurs l'un des derniers poumons verts de Wavre; on a donc un peu de mal à accepter qu'on aille saccager cette futaie pour construire une route."

Car la voirie coupera effectivement la hêtraie en 2 , avec des talus de 5 mètres de haut de part et d'autre. La riveraine dit comprendre les contraintes en termes de mobilité mais elle considère qu'il faudrait surtout faire d'autres choix en amont :

" Qu'on arrête à un moment donné de construire. Qu'on reconnaisse qu'on a pas la capacité nécessaire pour absorber le nombre de voitures et assurer une bonne mobilité et que dès lors, on agisse en conséquence, en réduisant le projet."

L'enquête publique a débuté, pour les habitations et pour la voirie, elle se poursuivra jusqu'au 25 octobre.