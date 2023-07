Ils veulent ou doivent changer d’air : les 11 Diables pour qui l’été s’annonce chargé

En voilà un autre qui n’a pas pu empêcher la relégation de son club. Empêtré en fond de classement pendant toute la saison, le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio n’a jamais su enrayer sa spirale négative et évoluera en D2 l’année prochaine.

Au vu de son potentiel, de son jeune âge (25 ans) et de son apport statistique (11 buts, 4 passes décisives), on imagine mal Dodi Lukebakio rester loin des projecteurs. Et si on évoque un intérêt prononcé de Fribourg, récent 5e de Bundesliga et européen la saison prochaine, le joueur, lui, serait intéressé par l’Inter Milan. Des Intéristes qui risquent de perdre Joaquin Correa et Edin Dzeko et qui pourraient voir d’un bon œil l’arrivée du virevoltant Lukebakio.

Malgré tout, on y croit assez peu. La piste Fribourg semble bien plus plausible, le Diable Rouge connaissant désormais le championnat allemand comme sa poche.