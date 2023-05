"Ils sont venus la nuit, ils ont emmené mon père", Ema nous raconte son exil lors de la Seconde Guerre mondiale

"Il réussit alors, je ne sais pas trop comment", raconte Ema, " à entrer en contact avec des résistants allemands et yougoslaves." Ces derniers vont fournir des papiers à Ema, à sa sœur Annie et à leur maman, enceinte, pour qu'elles puissent le rejoindre en Allemagne. "Nous sommes parties avec notre petit baluchon sur l’épaule. On a d’abord pris un train pour rejoindre le Danube. Là, nous avons dormi dehors, à même le sol. Ma mère était enceinte de plusieurs mois, il faisait froid. Les résistants avaient choisi cet endroit, le plus dangereux, parce que les Allemands le surveillaient moins. Il fallait attendre le bon moment. Au petit matin, ils nous ont réveillées. On s’est vite mise dans la barque. Ils nous ont donné une boîte de conserve chacune, pour écoper l’eau. On ne voyait pas l’autre rive tellement le fleuve était large. Ça s’est bien passé. C’est ma petite sœur qui a reconnu la première mon père, il nous attendait sur l’autre rive."

Épuisée, la maman d’Ema accouchera quelques heures plus tard de son troisième enfant, dans une petite chambre où la famille tentait de se reposer après la traversée. "On ne voyait pas maman, mais on l’entendait. Elle hurlait et hurlait. Et dès le lendemain, il fallait que l’on reparte. Elle a tellement souffert", ajoute Ema. Ce voyage aura de lourdes conséquences : mal soignée et jamais totalement remise, la maman d’Ema décédera quelques années plus tard, à 31 ans.

Après la guerre, Ema, son père et ses sœurs sont venus s’installer en Belgique, à Zolder. Le père a été embauché pour travailler dans les mines, Ema a été envoyée en région liégeoise pour apprendre le français.

Ema est décédée l’an dernier, juste après nous avoir confié son témoignage.