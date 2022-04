Ils sont réservistes à la Défense : "On apprend à mener une guerre"

La formation se poursuit avec une deuxième mise en situation. Les recrues surveillent l’entrée de leur campement. Stéphanie est en position couchée, les yeux dans le viseur de son arme. Un individu remonte le chemin. Elle doit identifier s’il s’agit d’un ennemi ou d’un ami.

Dans cet exercice, plus étapes doivent s’enchaîner rapidement. "Halte ! Mains en l’air", c’est la première injonction. Stéphanie doit parler fort et distinctement. "Soulevez votre t-shirt. Faites un quart de tour", il faut s’assurer que l’individu n’est pas armé. Jusque-là, tout est sous contrôle. La candidate réserviste permet à l’individu de faire quelques pas en avant. C’est le moment de lui demander le mot de passe. Un mot de passe double, "Liège Ludivine". À trois mètres de Stéphanie, l’individu répond : "Liège Caroline". Il faut réagir et appeler du renfort.

Le débriefing se fait dès la fin de l’exercice. Stéphanie analyse sa prestation : "Je n’ai pas réagi assez rapidement et je n’ai pas fait les sommations de manière audible. Du coup, j’ai dû me répéter". Quant aux compétences sollicitées : "Ici, je pense que c’est la rapidité, les réflexes, être sûre des différentes étapes à suivre et c’est ça qui est parfois difficile dans le feu de l’action".

On est au même niveau que les hommes

Lors de cette formation, Stéphanie est la seule femme. Politologue de formation, experte en communication, elle souhaite mettre ses compétences au service de la Défense. Elle nous explique avoir beaucoup appris sur elle-même depuis qu’elle suit ce parcours : "On apprend à être solidaire, on découvre nos faiblesses et on essaie de les valoriser, à trouver des points d’amélioration et à se dépasser". Elle est aussi fière d’être une femme dans cet univers qui reste très masculin : "On doit montrer qu’on a notre place dans la Défense. On est au même niveau que les hommes et on peut, nous aussi, contribuer de manière positive".

Au sein de la Défense, 3000 places sont prévues pour les réservistes avec des jours de rappel comme Martin, William et Stéphanie. Un peu plus de la moitié de ces places est occupée. Il reste donc des places pour des personnes qui souhaitent mettre leurs compétences civiles au profit de la Défense.