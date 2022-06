Ils sont les derniers candidats de la finale du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle, Sul Yoon et Yibai Chen

C’est la dernière ligne au Concours Reine Elisabeth, puisque c’est la dernière soirée de finale au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Ce soir vers 1h du matin, nous connaîtrons le classement des 12 lauréats de cette deuxième édition du concours dédié au violoncelle.

Mais avant cela, nous entendrons la prestation de deux artistes : une Coréenne tout d’abord, et puis un jeune Chinois de 20 ans.

Cette dernière soirée de concert commencera avec Sul Yoon. Elle a 26 ans et vient de Corée du Sud. En demi-finale, elle a montré de la passion et de la générosité dans la 2e sonate de Mendelssohn. Et également, plein de sons différents dans l’imposé et une magnifique sonate de Debussy.

Son violoncelle, dit-elle, c’est un peu comme son petit ami.

Ce soir, la candidate a choisi de jouer le deuxième concerto de Dvorak : c’est une œuvre qui demande une certaine puissance, en espérant que Sul Yoon pourra donner le meilleur d’elle-même.

Sul Yoon : "Après la demi-finale, j’ai eu un problème musculaire, avec de grosses difficultés pour appuyer sur les cordes. J’ai dû être soignée pour ça. Là, je pense que ça va mieux, mais je reste prudente. Je veille à ne pas travailler trop… à me reposer un peu".