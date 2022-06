Ils sont jeunes et inspirés : les lauréats 2022 de la Fondation pour les Générations Futures sont connus !

Chaque année, la Fondation pour les Générations Futures récompense des projets-prototypes portés par des étudiants-entrepreneurs. Un vrai coup de pouce pour ces jeunes ! En effet, chacune de ces initiatives reçoit jusqu’à 5000 euros pour faire évoluer son prototype et se rapprocher de la mise sur le marché grâce au Fonds Albert Vanhee.

Si les jeunes entrepreneurs peuvent aujourd’hui bénéficier de multiples opportunités de coaching, de mise en réseau et de conseils dans leur parcours, le financement reste toujours compliqué dans les premières phases du projet. Depuis 1998, la fondation vise donc à soutenir ces jeunes financièrement et ancrer chez eux une culture entrepreneuriale.

Sur la trentaine de projets repérés, la Fondation a primé cette année 11 initiatives durables, dont 6 portées par des Wallons et des Bruxellois. Ces projets se sont démarqués auprès du comité de sélection par leur originalité, par leur précision et par leur influence positive pour construire le monde demain. "Le monde que dessinent ces jeunes entrepreneurs, c’est un monde plus circulaire et moins consommateur de ressources, moins polluant et consommateur d’énergie, luttant contre le réchauffement climatique, avec des systèmes de culture plus vertueux favorisant une consommation plus raisonnée, soucieux du bien-être des gens ", peut-on lire sur le site internet de la Fondation.

Les 6 projets francophones s’inscrivent principalement dans les domaines du zéro déchet, de l’économie circulaire, de la mobilité et de la santé.