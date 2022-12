La Russie, où l’ambiance sera assurément marquée par la guerre avec l’Ukraine, est un des pays ou le passage à l’an neuf prend le plus de temps. Et pour cause : le pays s’étend sur 11 fuseaux horaires, entre 13 heures et 23 heures de notre heure. Le premier janvier est jour férié en Russie, même si des festivités ont également lieu à l’occasion du Nouvel An orthodoxe, qui aura lieu en 2023 le 14 janvier.

Les derniers pays à franchir le cap seront les pays d’Amérique du Sud, Hawaï et la Polynésie.