Ils sèment des fleurs sauvages dans les jardins pour attirer les insectes et booster la biodiversité

En 2022, après avoir lancé un appel à intérêt, le petit groupe a donc semé des parterres de fleurs dans une quinzaine de jardins, gratuitement. Cette année, il y en aura un peu plus. Ce samedi, les semeurs ont commencé leur journée chez Christine, à Limal.

"Je me suis emballée tout de suite quand j’ai vu ça sur un groupe Facebook, explique cette Limaloise enthousiaste. On est vraiment ravi de ce projet et j’espère qu’il prendra une ampleur de plus en plus grande d’année en année. Je leur ai proposé plusieurs endroits dans mon jardin et ils ont pris le meilleur."

François, le voisin de Christine, est lui aussi très intéressé. Selon lui, cette initiative mérite d’être encouragée.

"C’est un super projet parce que c’est vrai qu’il y a de plus en plus d’espaces qui manquent de fleurs pour la pollinisation et les abeilles."