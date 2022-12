Les membres d’Ecocim ramassent donc les chrysanthèmes fanés et desséchés dans les cimetières. Direction : leurs serres situées sur les hauteurs de Chimay. Les plantes sont taillées avant d’hiverner sous serre, à l’abri du gel et du froid. Au printemps, les nouvelles pousses sont plantées dans les champs. Début octobre, les plantes pleines de fleurs sont récoltées et remises en pot, prêtes à retourner fleurir les tombes le jour de la Toussaint.

Pour le moment, quatre communes wallonnes – Chimay, Gerpinnes, Erquelinnes et Lobbes – participent à ce projet d’économie circulaire, soutenu par la ministre wallonne de l’environnement Céline Tellier à hauteur de 100.000 euros.

L’objectif d’Ecocim est de s’implanter un peu partout en Wallonie. Reste à convaincre les communes que ce qu’elles considèrent comme des déchets sont en réalité de précieuses ressources.