Ils ont (ré)incarné Elvis au cinéma

Austin Butler n’est évidemment pas le premier à s’être frottés à Elvis The Pelvis. Frank Stallone (oui le frère de Sly) a joué le King en 2005 dans "Angels with Angles". Don Johnson, le Sonny Crockett de la série "Miami Vices", fût le Elvis du téléfilm "Elvis and the Beauty Queen", diffusé sur la chaîne NBC le 1er mars 1981. Dans cette histoire, le King chante mais pas Don. Sa doublure vocale n’est autre que le chanteur country Ronnie McDowell dont l’admiration pour Presley est sans bornes. Autre version télé, autre acteur. Dans la mini-série intitulée "Elvis : une étoile est née", diffusée sur CBS en 2005, l’étoile en question se nomme Jonathan Rhys-Meyers (vu aussi dans "Match Point", "Mission Impossible 3" et "Les Tudors"). Une star récompensée par un Golden Globe. Dans le classique parmi les classiques, le fameux "Forrest Gump" de Robert Zemeckis, vous vous rappelez certainement que le jeune Forrest croise la route du jeune Presley et que c’est Gump, dansant avec ses drôles d’attelles aux jambes, qui va inspirer les mouvements du pelvis de Presley. Un Presley incarné par Peter Bodson (notez qu’on ne voit pas son visage). Dans "Walk the line", le biopic sur l’Homme en Noir, Johnny Cash, brillamment joué par Joaquin Phoenix, on voit bien son visage par contre. Dans cette histoire où Cash croise Presley, Elvis c’est Tyler Hilton !