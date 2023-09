"Ils ont peur que ça reprenne" : en Belgique, des familles originaires du Maroc accrochées aux infos après le séisme

Ismaïl pense qu’il faut réagir, depuis la Belgique, pour prêter main-forte aux Marocains victimes du séisme. "On va le faire, c’est sûr, on va on va les aider, c’est obligatoire. Quand il y a des trucs comme ça, il faut s’entraider. Et ce n’est pas très loin ! Ça se passe à trois heures d’avion ! Et on est obligé de les aider parce qu’on est comme ça : on est d’ici et de là-bas, on ne peut pas juste regarder ça, ce n'est pas possible."

Une aide qui germe dans les esprits et qui devrait prendre des formes concrètes dans les heures à venir.

"Rien n’a encore été mis en place, il faut attendre, il faut le temps que les infos circulent" explique Hind, "mais on aidera, quoi qu’il arrive, on le fera."

Une cliente à l’entrée du marché abonde : "oui, la solidarité va se mettre en place, on va collecter des choses à envoyer…" et tout en se disant "sous le choc" et impressionnée par cette catastrophe qui rappelle que "rien n’est garanti, que cela peut arriver à n’importe qui, n’importe où", elle aussi réfléchit déjà à ce qu’elle pourrait faire pour donner un coup de main aux victimes, depuis Bruxelles.