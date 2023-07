Ils ont du talent : "Just Vox", la voix comme unique instrument

Coup de projecteur sur un groupe de jeunes musiciens talentueux : "Just Vox". Ils s’appellent Oriane, Valentine, Véronique, Philippe et Big Ben. Ils sont originaires de Liège, du Brabant-Wallon, de Marche-en-Famenne et de Bruxelles et ensemble ils forment "Just Vox", un ensemble d’A cappella.

"Just Vox" s’est formé en 2020, en plein confinement. A l’origine, le groupe était composé uniquement d’Oriane, de Valentine et de Véronique, des colocataires du kot Kapodastre à Louvain-La-Neuve, un kot qui organise des scènes ouvertes dans la ville universitaire. "Au départ, on a créé le groupe pour le concours Univox qui avait lieu à Louvain-La-Neuve. On a remporté deux prix : celui du public et du jury. On s’est tellement amusées qu’on a souhaité continuer. On a ensuite casté une voix masculine et un beatboxer pour proposer un ensemble plus complet." nous raconte Oriane Simon, membre fondatrice de "Just Vox".

En Belgique, les formations A cappella sont assez rares bien que nous sommes nombreux à avoir été bercés par des films de la pop culture comme "Pitch Perfect" qui ont permis à cette technique de se faire connaître de par le monde.

C’est un exercice difficile car en live, on a aucun repère de notes. Chanter juste quand on joue avec des instruments est évidemment plus facile car on se cale sur les musiciens, ici on est vraiment dépendants les uns des autres.

Monter une formation A cappella demande énormément d’heures de répétition et un travail sur la voix très exigeant nous explique Oriane Simon : " On doit être super solides car on n’a pas droit à l’erreur, s’il y en a un qui se trompe, on met tout l’équilibre en péril. Pour que ça fonctionne on doit vraiment répéter pendant des heures et des heures. " Certains arrangements de titres demandent un mois de travail aux musiciens de "Just Vox". "Il y a beaucoup d’arrangements que l’on complexifie. Je pense notamment à une chanson de Billie Eilish que l’on joue beaucoup en spectacle. La chanson originale est très belle mais assez simple. On a vraiment complexifié la partie musicale et ça, ça prend énormément de temps. Pour ce genre de morceaux, on peut compter plus ou moins un mois de travail. Quand on joue des morceaux sans trop s’écarter de la version originale, ça va beaucoup plus vite car on a l’habitude de jouer ensemble et on a acquis certains réflexes."

La beauté de l’A cappella, c’est que c’est un art vivant, qui évolue en même temps que les artistes nous confie Big Ben, le beatboxer du groupe. " Dans ce que l’on propose maintenant, il y a des choses que l’on ne pouvait pas faire il y a deux ans. Les chanteurs ont beaucoup progressé depuis le début du groupe. On peut écouter plusieurs fois le même show mais ce ne sera pas toujours le même rendu. " Big Ben souhaite d’ailleurs que l’on parle d’eux comme des musiciens et non comme des chanteurs. "On se définit en tant que musiciens, on fait de la musique en utilisant nos voix. Dans le traitement de nos voix, dans la façon dont on chante ou on beatbox, on essaie de sonner comme des instruments et pas comme des voix." Les musiciens ont le souci du détail. Si vous tendez bien l’oreille en écoutant leurs morceaux, vous remarquerez que pour un morceau dans lequel il y a originellement du piano, les musiciens vont essayer de mettre des petits "t" devant les syllabes. "Cela représente le son que fait le bruit de l’impact du marteau qui touche la corde quand on appuie sur la touche du piano. On refait ce son vocalement pour plus d’authenticité. On peut aussi positionner notre bouche de manière particulière pour prendre des sonorités robotisées. On essaie aussi d’effacer un maximum les souffles et les respirations aussi. " explique Big Ben. Un travail minutieux pour un résultat impressionnant.