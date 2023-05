Dans cet épisode, on peut, par exemple, entendre Ineza et Sarah débattre de leur condition en Belgique. Si Ineza, ayant des origines rwandaises, se sent belge et revendique le fait d’être chez elle ici...

Je suis chez moi, je suis née ici

Sarah, quant à elle, a le cœur qui balance entre le Maroc et la Belgique. Pour elle, pas de doute, elle est Belge, et est d’ailleurs considérée comme telle au Maroc, mais pas dans le sang.

Un constat fréquemment relevé dans Story Privée : Les jeunes issus de l’immigration ont du mal à se faire accepter, ici ou là-bas. Bien souvent, ces ados affirment ne trouver leur place nulle part, tiraillés entre deux pays mais surtout parfois inclus dans aucun de ceux-ci.

Dans tous les cas, tu es une étrangère

Heureusement, certains ados arrivent à relativiser et à faire la distinction entre une génération plus ancienne, qui n’a pas forcément connu la mixité, et celles d’aujourd’hui, plus ouvertes au monde et aux autres cultures.

Le métissage culturel est d’ailleurs quelque chose dans laquelle les jeunes croient et pour laquelle ils sont prêt à se battre. S’ouvrir aux autres et apprendre les différences sont des principes qu’ils mettront toujours en avant par rapport aux remarques négatives et aux discriminations. Il nous semblait d’ailleurs important de rappeler et partager ce message de tolérance en cette journée de la lutte contre l’homophobie !