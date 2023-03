Ils ont décidé d’arrêter l’alcool pendant 3 mois : quel impact sur leur santé ?

Si ces trois mois ne furent pas toujours faciles : sentiment de manque, pression sociale pour consommer de l’alcool, notamment durant les fêtes de fins d’année, nos téléspectateurs ont réussi leur défi.

Je me sens mieux, j’ai plus d’énergie.

" Je suis montée sur plusieurs podiums lors de compétitons sportives et j’ai réalisé mes meilleurs performances sur 10 kilomètres ", nous confie Céline." Alors est-ce que c’est grâce à ce défi, difficile de dire. Mais je me sens mieux, j’ai plus d’énergie." Au niveau du bilan sanguin, le foie de Céline se porte mieux : l’un des marqueurs est revenu à la normale. " J’ai par contre pris un peu de poids : j’ai compensé en mangeant plus que d’habitude.", déplore-t-elle.

Je compte continuer le défi au delà de trois mois.

Pierre, lui a perdu 1 kilo et demi." J’ai le sentiment d’être plus en forme, notamment au niveau psychologique." , explique-t-il. " Même si les tentations sont grandes et que le goût d’un bon vin me manque, je compte continuer le défi au delà de trois mois. J’ai pris un coach pour arrêter définitivement l’alcool.", c'est la résolution de Pierre.