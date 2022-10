Ils ont créé des mini-organes pour mieux comprendre et soigner les maladies.

"Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple que le cortex humain mais ces organoïdes sont composés de différents types de cellules, qui interagissent entre elles et forment des couches qui se positionnent correctement", décrit Miria Ricchetti. En gros, cela donne "une structure en trois dimensions, assez proche d'un cerveau humain en développement âgé de vingt semaines".

C'est l'une des clefs pour comprendre l'intérêt de cette technologie révolutionnaire. Car les organoïdes bouleversent la façon d'étudier les cellules, quand la plupart des recherches actuellement s'effectuent sur des cellules en deux dimensions.

Or la complexité de la biologie humaine ne se comprend pas toujours en deux dimensions et avec un seul type de cellules. "Certains médicaments vont fonctionner sur des cellules 2D. Puis on se rend compte qu'ils ne marchent pas sur des cellules en 3D", souligne la chercheuse de l'Institut Pasteur.