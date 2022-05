Ils nous font visiter leur jardin bio !

Nature & Progrès vise à sensibiliser, informer et conscientiser le grand public aux problématiques environnementales et sociétales. Soutenue par des milliers de membres en Wallonie et à Bruxelles, cette association propose des activités et lance des actions d'éducation permanente sur des thématiques telles que l'alimentation, le jardinage et l’agriculture biologiques ou encore l'éco-bioconstruction.

Tout au long de l'été, les membres de Nature & Progrès vous ouvrent les portes de leur jardin 100% bio. Les ouvreurs ont pour mission de répondre aux questions des visiteurs, sur la culture et le jardinage biologiques, mais aussi d'inviter le public à découvrir la vie locale avec un ou plusieurs points d'intérêt dans leur région (randonnée nature, producteur/artisan Bio, patrimoine culturel). L'occasion d'admirer, de se renseigner et pourquoi pas de lancer son propre projet.

Envie de trouver un jardin à visiter? Consultez la carte ci-dessous ! Attention, ces jardins sont ouverts uniquement sur inscription.