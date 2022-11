"Ils ne sont plus invités jusqu’à nouvel ordre !" : Hanouna ne veut plus de la France insoumise, un danger pour la démocratie ?

Comme en Belgique, l’Arcom veille au respect de "l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et général", selon le site internet de l’autorité.

Il est intéressant de noter que cette mission de l’Arcom est surtout connue lors des périodes électorales. À ces périodes, l’autorité garde particulièrement à l’œil l’équité entre les listes de candidats ou entre les candidats eux-mêmes afin de garantir une représentativité équitable. Cependant, la surveillance du pluralisme politique a lieu en tout temps dans les journaux et les bulletins d’informations, les magazines d’informations et les autres émissions.

En sachant cela, une récente étude d’une chercheuse du CNRS, Claire Sécail, accable Cyril Hanouna en mettant en lumière le déséquilibre du temps de parole dans l’émission phare du présentateur, qui a favorisé l’extrême-droite lors de la campagne 2022. Et plus particulièrement Eric Zemmour, à l’époque candidat du parti d’extrême droite Reconquête !. La chercheuse conclue son étude en ces mots : "sous couvert d’information, il (Cyril Hanouna) a surtout fait l’agenda politique de certains candidats – Emmanuel Macron et Éric Zemmour – et assuré la promotion et la banalisation des discours d’extrême droite à une heure de grande écoute".