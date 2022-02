Ils ne s’y attendaient pas, Pigeons les a surpris avec un cadeau !

Assortiment de petits amuse-bouche :

- Cornet croquant - guacamole et poivron séché.

- Flan de betterave - moutarde maison et tomate oubliée.

- Mousse de chèvre sur tuile de miel.



- Ceviche de dorade royale - perles d’huile au citron et sa mousse de laitue et poire.



- Tagliata de bœuf cuit basse température - cromesquis d’huître accompagné de sa croquette de fenouil et pomme de terre, jus de la mer et salicorne.

Dessert :

Pomme d’amour façon Orbis - coque de sucre, crème de pomme rôtie au rhum, cuir de pomme acide et sorbet au calvados.