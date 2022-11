Ils militent pour "l'humusation" des corps, une alternative écologique à l’incinération et la crémation, mais toujours interdite

Face à ce constat, un mouvement est né en Belgique et en France pour développer une méthode de décomposition des corps plus respectueuse de l’environnement : l’humusation. Son principe ? "Décomposer un corps en composte pendant 12 mois en suivant un processus particulier", explique Ezio Gandin. La transformation se fait hors sol dans un compost recouvert de matières végétales broyées. Le processus permettrait de rendre à la terre du phosphore, du calcium et d’autres composants utiles à la régénération des sols.

Une perspective qui émerveille certains et qui en effraye d’autres. "J’ai moi-même pris du temps à dépasser les barrières culturelles autour de la mort. Il faut oser penser à sa propre mort et se demander si on a envie de polluer même après sa mort. J’avais le sentiment qu’on avait toujours fait avec les deux options existantes et que par conséquent ça ne devait pas poser de problème", se rappelle-t-il.