Ils mangent quoi au petit-déjeuner en Finlande ?

Il s’agit du rieska un pain sans levain. Là-bas, chaque région possède sa variété. Pour cause, ce pain au seigle est cuisiné avec les céréales locales. En règle générale, il est composé de farine d’orge, de blé et de beurre.

Autre alimentent indétrônable d’un petit déjeuner, le café dont les Finlandais raffolent, avec environ 12 kilogrammes par personne et par an. Dans le pays où le temps quotidien de luminosité n'est seulement que de 2h le 15 décembre, jour le plus court de l’année, le café fait office de solution pour rester éveillé. De plus, face aux températures négatives, c'est un bon moyen de se réchauffer et sociabiliser au point que le breuvage y est culturel. Pour chaque occasion sa tasse de café, mariage, victoire sportive, et même après avoir voté (vaalikahvit). Vous l’aurez compris, difficile de passer outre le traditionnel kawa.