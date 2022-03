Ils jouent un classique des Rolling Stones en pleine rue et le public devient fou !

Une reprise habitée de "Paint It black" par des musiciens de rue au talent indéniable.

Cap sur Brighton aujourd'hui, une ville britannique située dans le Sussex en Angleterre. On y retrouve The Big Push, un groupe de petits jeunes assez déjantés. Composé de Ren, Romain Axisa, Gorran Kendall et Glenn Chambers, le groupe trouve son inspiration chez les grands groupes britanniques comme les Beatles ou The Police, dont ils transforment les arrangements en morceaux pop rock très accrocheurs.

Jouant du rock n roll, avec une sorte d'énergie folle et un son authentique, The Big Push s'est formé dans les rues de Brighton et ne les a plus jamais quittées.

Ces 12 derniers mois, les garçons ont créé un énorme buzz à la fois national et mondial, amassant plus de 1,2 million de flux sur Spotify et 12 millions de vues sur YouTube. Un succès qui leur a permis de construire un noyau de fans qui s'étend désormais à travers le monde.

Dans la vidéo ci-dessous, on les voit reprendre avec panache et frénésie le classique "Paint It Black" des Rolling Stones. Et les spectateurs deviennent complètement dingues.